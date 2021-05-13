Суд не дозволив взяти Медведчука на поруки

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту народного депутата Віктора Медведчука про взяття його на поруки.

Про це суддя В’ячеслав Підпалий заявив під час судового засідання з обрання Медведчуку запобіжного заходу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо клопотання про взяття на поруки. Слідчий суддя на місці ухвалив: на даний час у задоволенні клопотання відмовити, повернути його стороні захисту, проте роз’яснити стороні захисту, що надалі після дослідження матеріалів клопотання про з’ясування підстав для внесення зазначеного клопотання, дослідження матеріалів провадження... сторона захисту не позбавлена права заявити це клопотання”, — сказав суддя.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 13 травня обирає запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що прокурор проситиме обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).