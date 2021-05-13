Печерський суд обирає запобіжний захід Медведчуку

Печерський районний суд Києва розпочав засідання, на якому оберуть запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, Медведчук з адвокатами присутній на засіданні. Сторону обвинувачення представляють три прокурори.

До Печерського суду також прийшли однопартійці Медведчука.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що прокурор проситиме обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від ОПЗЖ Медведчук увечері 12 травня прийшов до Офісу Генпрокурора ознайомитися з оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

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Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).