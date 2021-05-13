Народний депутат з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук прийшов до Печерського районного суду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед засіданням суду Медведчук заявив журналістам, що у нього задекларована достатня сума власних коштів, які б він міг внести як заставу в разі необхідності, але не зможе скористатися цим, оскільки напередодні рахунки його сім’ї були заблоковані.

Серед тих, хто прийшов підтримати Медведчука, - народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива, Вадим Рабінович.

Кива, зокрема, заявив, що "усі депутати від ОПЗЖ готові взяти Медведчука на поруки".

Під приміщенням суду перебувають кілька десятків правоохоронців, багато журналістів. Ситуація спокійна.

Охорона Медведчука організувала для нього спеціальний коридор, щоб він міг безперешкодно зайти до приміщення суду.

Як повідомляв Укрінформ, Медведчук увечері 12 травня прийшов до Офісу генпрокурора ознайомитися з оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).

Медведчук прийшов до суду для обрання запобіжного заходу / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ