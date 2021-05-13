Запобіжний захід Медведчуку обиратимуть сьогодні – просять 300 мільйонів застави

Печерський райсуд столиці о 13:00 розпочне обирати запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар суду Віталій Чергавий.

"Судове засідання призначене на 13-ту годину. Клопотання прокуратури розглядатиме суддя В’ячеслав Підпалий", - сказав він.

Водночас в Офісі Генпрокурора Укрінформу повідомили, що прокурор проситиме обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.

В ОГП зазначили, що тримання під вартою є виключним запобіжним заходом, і слідчі судді мають право не визначати заставу в кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства, злочину, що спричинив загибель людини, щодо створення злочинних організацій та поширення злочинного впливу, а також тих, що стосуються незаконного обігу наркотиків. Натомість злочинів проти основ національної безпеки в цьому переліку немає.

"Тому прокуратурою подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Верхня межа розміру застави, визначена КПК, від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, – досить низька. Прокуратура просить 132 159 розмірів прожиткових мінімумів, або 300 000 930 грн, виходячи з того, що це приблизно десята частина тих, цінностей, що могли бути розграбовані, а оцінити збитки від державної зради взагалі неможливо. Тому, зважаючи на предмет посягання, матеріальне становище підозрюваного та наявні ризики – подано клопотання із таким розміром застави", - інформують у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від ОПЗЖ Медведчук увечері 12 травня прийшов до Офісу Генпрокурора ознайомитися з оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).