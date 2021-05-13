Медведчуку присудили цілодобовий домашній арешт

Печерський райсуд Києва обрав народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку запобіжий захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідне рішення у четвер ухвалив слідчий суддя В’ячеслав Підпалий, передає кореспондент Укрінформу.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати своє місце проживання... строком до 09.07.2021 року включно", - оголосив суддя.

Медведчука зобов'язали носити засіб контролю - електронний браслет.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від ОПЗЖ Медведчук увечері 12 травня прийшов до Офісу генпрокурора ознайомитися з оголошеною йому напередодні підозрою у державній зраді.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч.1 ст.111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території ( ч.1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.