Козак перебуває на лікуванні в Білорусі – Медведчук

Народний депутат від франції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

Про це народний депутат від ОТЗЖ Віктор Медведчук повідомив після засідання Печерського райсуду Києва, передає кореспондент Укрінформу.

«Я знаю, де знаходиться народний депутат Тарас Козак. Він перебуває на лікуванні в Білорусі», - сказав Медведчук.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту і зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).

Голова Служби безпеки України Іван Баканов 11 травня заявив, що за даними СБУ, Тарас Козак знаходиться в РФ.