Медведчук вийшов із суду - біля його авто сталася штовханина
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Якщо є рішення, я буду сидіти вдома", – прокоментував рішення суду Медведчук.
Він також заявив, що продовжуватиме політичну діяльність у фракції "Опозиційна платформа – За життя".
Коли автомобіль Медведчука від’їжджав від суду, невідомі молодики спортивної статури намагалися його зупинити. Проте охорона депутата оточила транспортний засіб і дала йому змогу від‘їхати.Медведчук вийшов із суду / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).