Медведчук вийшов із суду - біля його авто сталася штовханина

Народний депутат Віктор Медведчук (фракція ОПЗЖ) вийшов із суду і заявив, що не порушуватиме обраний йому судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо є рішення, я буду сидіти вдома", – прокоментував рішення суду Медведчук.

Він також заявив, що продовжуватиме політичну діяльність у фракції "Опозиційна платформа – За життя".

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Коли автомобіль Медведчука від’їжджав від суду, невідомі молодики спортивної статури намагалися його зупинити. Проте охорона депутата оточила транспортний засіб і дала йому змогу від‘їхати.

Медведчук вийшов із суду / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

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Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту та зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).