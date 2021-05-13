«Стус чекає. Медведчука під арешт»: під судом сталися сутички через плакат

Під Печерським районним судом Києва, де триває засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку (фракція "Опозиційна платформа — За життя"), сталася сутичка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, молодики спортивної статури не дали розгорнути плакат "Стус чекає. Медведчука під арешт", який намагалися повісити на будівлю суду представники "Національного корпусу". Це спричинило сутичку, яка супроводжувалася штовханиною та криками. Національна поліція України втрутилася у конфлікт і швидко розборонила обидві сторони.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва о 13.00 розпочав засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку.

Медведчук з адвокатами присутній на засіданні. Сторону обвинувачення представляють три прокурори.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що прокурор проситиме обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, генеральним прокурором повідомлено про підозру народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, до яких на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони застосовано санкції. Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором щодо перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч.1 ст.111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території ( ч.1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.