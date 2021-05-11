Підозра депутатам: Венедіктова і Баканов проведуть брифінг

Генпрокурор Ірина Венедіктова і голова Служби безпеки України Іван Баканов проведуть спільний брифінг щодо повідомлення про підозру народним депутатам України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

“11 травня 2021 року о 18:00 відбудеться брифінг генерального прокурора Ірини Венедіктової та Голови Служби безпеки України Івана Баканова щодо повідомлення про підозру народним депутатам України”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова поінформувала, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

За даними ЗМІ, мова йде про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Служба безпеки України 11 травня проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

РНБО 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Обмеження ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ щодо фінансування ними тероризму.

3 квітня народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Євросолідарність") заявив, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака (фракція "ОПЗЖ").

Фото: Офіс генерального прокурора