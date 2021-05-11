У прокуратурі запрацює електронне кримінальне провадження – Венедіктова

В Офісі Генерального прокурора триває робота над масштабним проєктом цифрової прокуратури.

Про це розповіла Генпрокурор Ірина Венедіктова у відеозверненні, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОГП.

“У нас триває робота над масштабним проєктом цифрової прокуратури. Через об’єднання можливостей інформаційних систем відомства, він уже сьогодні дозволяє нам виконувати свої конституційні функції у взаємодії з правоохоронними та судовими органами на новому рівні з використанням сучасних технологій”, - сказала генпрокурор.

На її переконання, цифрова держава неможлива без цифрового правосуддя.

“Це і запорука зручності контакту громадян та держорганів, і автоматизація та оптимізація процесів всередині системи, що робить її більш ефективною. Саме тому прокуратура перебуває в безперервній ІТ-трансформації”, - сказала Венедіктова.

За її словами, важливим етапом ІТ-трансформації прокуратури має стати старт повноцінної роботи електронного кримінального провадження - інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Зокрема, Е-case дасть змогу пришвидшити процес проходження процесуальних документів, передачі справ. Дані будуть доступні онлайн для слідчих, дізнавачів, прокурорів, слідчих суддів та суду. Крім того система спростить процедуру доступу до матеріалів стороні захисту.

Генпрокурор зазначила, що нормативне підґрунтя для дії електронного провадження вже напрацьоване. Раніше Верховна Рада в першому читанні ухвалила внесений Президентом як невідкладний законопроєкт щодо відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу.

Крім того, в Офіс Генерального прокурора створюють надійну систему захисту інформації, працюють над удосконаленням технологічного потенціалу та розширенням взаємодії з іншими державними інформаційними системами, зазначила Венедіктова.

За її словами, постійно розвивають і адаптують до нових вимог Єдиний реєстр досудових розслідувань.

“Нещодавно в Реєстрі був створений новий модуль - «Робочий кабінет процесуального керівника». Він допомагає прокуророві здійснювати контроль за дотриманням строків розслідування, а також за додержанням законів при прийнятті рішень про зупинення, закриття провадження, зміну підслідності”, - розповіла Генпрокурор.

Своєю чергою начальник управління Департаменту документального забезпечення ОГП Оксана Хаблова повідомила, що користувачами системи електронного документообігу нині є близько 13 тисяч працівників органів прокуратури. База даних зареєстрованих в органах прокуратури України документів усіх видів на сьогодні налічує близько 7 мільйонів одиниць.

За її словами, нещодавно в Офісі Генпрокурора запроваджено функціонал обміну електронними документами між ОГП, обласними та окружними прокуратурами із застосуванням засобів інформаційної системи «СЕД» як по вертикалі, так і по горизонталі.

У межах прокуратури вже забезпечується так званий «paperless» - відмова від використання паперових документів у межах чинного законодавства, поінформувала Хаблова.

"У перспективі ми передбачаємо значне зменшення використання офісного паперу. У річному вимірі така економія може становити близько 12 мільйонів сторінок, або 24 тисячі пачок офісного паперу, що відповідає приблизно 3 гектарам збереженого лісу", - зазначила Хаблова.

Начальник департаменту інформаційних технологій ОГП Олексій Атерлей уточнив, що масштабна ІТ-інфраструктура органів прокуратури України потребує надійного захисту, і для протидії таким атакам в ОГП використовують сучасні програмні та апаратні засоби виробництва світових лідерів у галузі інформаційної безпеки.

"У органах прокуратури України розпочато процес створення єдиної системи виявлення та протидії мережевим атакам нового покоління, яка дозволить централізовано керувати політиками безпеки та протидіяти кіберзагрозам, які виникають. Протягом 2021 року елементами такої системи будуть забезпечені всі обласні прокуратури", - сказав Атерлей.

Як повідомлялося, 27 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт, який передбачає цифровізацію досудового розслідування.