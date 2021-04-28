В Україні запустили освітній серіал про «цифрові фішки» для журналістів

Міністерство цифрової трансформації України запустило новий освітній серіал про цифрові інструменти для журналістів - «Цифрова журналістика».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства у Фейсбуці.

У серіалі йдеться про цифрові інструменти для збору інформації, найпоширеніші формати подкастів, журналістику даних, сторітелінг, особливості роботи з соцмережами та медіаграмотність.

Серіал створений за підтримки швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (Програма EGAP), що впроваджується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Серіал складається із 7 серій та доступний для перегляду на платформі "Дія.Цифрова освіта".

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації має намір до 2024 року підвищити цифрову грамотність 6 млн українців. Для цього у 2020 році відомство запустило портал «Дія.Цифрова освіта», на якому у форматі серіалів доступні різноманітні курси, які дають змогу набути цифрових навичок у різних сферах життя. Наразі на порталі доступні до перегляду понад 50 серіалів.