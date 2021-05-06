Разумков підписав закон про «суд у смартфоні»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про запуск Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані в картці закону №3985 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи».

У пояснювальній записці зазначається, що основною метою закону є забезпечення початку функціонування окремих модулів (підсистем) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Законом передбачається внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України та Закону «Про Вищу раду правосуддя».

Крім цього, передбачається, що створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюється поетапно. Окремі підсистеми чи модулі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи починають функціонувати за кожним етапом через 30 днів з дня опублікування оголошення Вищою радою правосуддя у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади відповідного оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми чи модуля Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Також підвищується роль Вищої ради правосуддя в процесах запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

У пояснювальній записці також зазначається, що ЄСІТС є сукупністю інформаційних та телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію визначених законодавством процесів діяльності, включаючи документообіг, розгляд судових справ, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС.

ЄСІТС покликана стати інструментом підвищення ефективності діяльності судових органів шляхом впровадження сучасних технологій у їхню повсякденну діяльність, який забезпечуватиме функціонування у режимі реального часу.

Також ЄСІТС має спростити процедури комунікації між громадянами-учасниками судових процесів та їх представниками із судовими органами, роблячи судові процедури для громадян більш простими, зручними та доступними

Система має діяти в судах, Вищій раді правосуддя, Раді суддів, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Державній судовій адміністрації, на підприємствах, що належать до сфери правосуддя, Національній школі суддів України.

Закон передано на підпис Президенту України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 27 квітня ухвалила закон про поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.