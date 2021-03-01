Зеленський анонсував «суд у смартфоні»

Президент Володимир Зеленський вважає, що з метою забезпечення прозорості суду бюрократичні процедури мають перейти в онлайн-режим, та анонсував так званий «суд у смартфоні».

Про це він заявив під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ще один виклик — це усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні ми прагнемо і обов’язково зробимо “суд у смартфоні», - сказав Президент.

Він пояснив, що більшість бюрократичних процедур мають “перейти в онлайн”. На думку Президента, це прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань.