Швидкісний інтернет кожному: Зеленський хоче, аби Україна була у ТОП-20 цифрових держав

Україна має увійти до двадцятки цифрових держав, і для цього у кожному куточку України необхідно забезпечити доступ до швидкісного інтернету.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський, який обговорив з профільними міністрами цифровізацію економіки, стратегію розвитку культури та спорту, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Наша мета – щоб Україна ввійшла у ТОП-20 цифрових країн світу. Для цього маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни. Наші громадяни та бізнес дуже охоче сприймають цифровізацію та відкриті до інновацій, а наші ІТ-фахівці цінуються в усьому світі. Тож маємо все необхідне, щоб стати найбільшим у світі хабом для високотехнологічного виробництва та стартапів», – заявив Президент.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що забезпечення всіх мешканців України доступом до швидкісного інтернету є одним з пріоритетних завдань очолюваного ним відомства.

За його словами, до швидкісного інтернету вже мають підключення 2,5 млн осіб. Цього року якісним інтернетом буде забезпечено близько 6,5 тис. соціальних об’єктів, зокрема лікарні та школи. Також буде забезпечений швидкісний інтернет уздовж основних автотрас.

Як зазначив урядовець, у планах Мінцифри – переведення 100% державних послуг в онлайн, також триває робота в напрямку розвитку е-демократії. До швидкісного інтернету повинні мати доступ близько 95% українців, а частка ІТ-індустрії в економіці має становити не менш як 10% ВВП. Крім того, державні об’єкти критичної інформаційної інфраструктури мають бути забезпечені кіберзахистом.

«Також ми сприятимемо розвитку цифрової грамотності населення незалежно від віку та роду діяльності. Крім того, діджиталізація державних послуг допоможе зменшити корупцію, адже комп’ютер не бере хабаря», – сказав міністр цифрової трансформації, зауваживши, що на сьогодні близько 500 тис. українців пройшли курси цифрової освіти.

У цьому контексті Президент зауважив, що довіра людей до порталу державних послуг «Дія» значно зросла після того, як він був використаний для виплати матеріальної допомоги людям під час карантинних заходів.

Культура має стати основою для об’єднання українського суспільства як спільноти вільних, відповідальних, креативних і щасливих людей, а для цього потрібно зміцнювати національну ідентичність.

«Для цього необхідно зміцнювати нашу національну ідентичність, залучати громадян до культурних процесів – до мистецьких подій та акцій, а також допомагати формуванню креативного та творчого класу, розвитку креативних індустрій», – наголосив Президент.

Своєю чергою міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що заплановано реалізацію низки культурних проєктів. Зокрема, з допомогою держави формується екосистема українського кіновиробництва, завдяки чому зростає кількість фільмів, знятих в Україні. Триває і підтримка бібліотек.

Як зазначалося, популяризувати українську культурну спадщину допомагають такі проєкти, як «Мандруй Україною», та визначення у кожній області туристичних «магнітів», які відновлюватимуть для зацікавлення людей і зростання туризму.

В Офісі Президента поінформували, що під час обговорення питань у сфері молоді та спорту Президент наголосив на важливості популяризації здорового способу життя та доступності занять спортом для виховання спортивних і патріотичних громадян.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зазначив, що для досягнення цієї мети вживають заходів щодо створення доступної спортивної інфраструктури, починаючи від спортивних майданчиків для громадян і закінчуючи великими спорткомплексами, де можуть готуватися майбутні чемпіони.

Фото: ОП