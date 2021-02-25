В Україні суд зобов'язав провайдерів заблокувати 426 сайтів

Згідно з ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва, українські провайдери мають закрити доступ до 426 сайтів.

Як передає Укрінформ, перелік вебресурсів, що підлягають блокуванню, оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації на своєму сайті.

В опублікований перелік потрапили 426 вебреурсів серед яких: сайт російського інформаційного агентства РБК, блог-платформа Livejournal та підрозділ сервісу ІТ-хостингу GitHub.

Зазначається, що НКРЗІ отримала ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. від 04.02.2021, справа № 752/22980/20, у кримінальному провадженні №12020100010005155 від 17.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), якою передбачено накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні вказаних вебресурсів.

Суддя зобов'язав інтернет-провайдерів, які включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій і перелік яких міститься на офіційному вебсайті комісії, закрити доступ до вказаних у переліку сайтів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Повний перелік сайтів, що підлягають блокуванню, доступний за посиланням.