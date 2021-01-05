МКІП дав роз'яснення щодо процедури блокування сайтів

Міністерство культури та інформаційної політики припинило формувати переліки рекомендованих до заборони сайтів, оскільки таке блокування з боку інтернет-провайдерів можливо виключно за рішеннями РНБО.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у роз‘ясненні МКІП.

«МКІП веде діяльність щодо інформаційної безпеки та співпрацює з РНБО щодо сайтів, які становлять загрозу безпеці України. У той же час така форма, як «перелік рекомендованих до заборони сайтів», яку використовувало Міністерство інформаційної політики, МКІП не використовується, оскільки переліки від міністерства не можуть бути підставою для блокування доступу до сайтів з боку інтернет-провайдерів», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві звернули увагу, що інтернет-провайдери у своїй діяльності щодо блокування сайтів керуються виключно рішеннями РНБО, введеними в дію указами Президента та рішеннями судів.

Підкреслюється, що нині МКІП розробляє концепцію боротьби з фейками та дезінформацією, а також працює над проєктом з медіаграмотності для того, щоб регулювання здійснювалось у визначений законодавством спосіб.

Крім того, як додали у міністерстві, запропонований до розгляду Верховної Ради проєкт закону про медіа формулює чіткі критерії регуляції як традиційних, так і нових медіа.

Як повідомлялося, Мінінформполітики у 2017-2018 роках склало перелік сайтів з антиукраїнським та сепаратистським контентом і пропонувало СБУ заборонити доступ до них в Україні.