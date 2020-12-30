У МКІП не бачать підстав для внесення змін до «мовного» закону

Всі вимоги закону щодо розширення застосування державної мови мають бути виконані в зазначені в ньому терміни.

На цьому наголосив перший заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час zoom-конференції щодо дотримання норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП.

«Йдеться про те, щоб українська мова зайняла належне чільне місце не тільки в побутовому спілкуванні україномовних громадян та в органах державної влади, де однозначним є дотримання принципів її домінування, а й в інших сферах, зокрема у сфері обслуговування. Вимоги щодо розширення застосування державної мови мають бути виконані в тих термінах, які зазначені в законі. Це нормальна європейська практика», - зазначив Карандєєв.

Він підкреслив, що є два принципи, які мають бути застосовані щодо імплементації статті 30 Закону: обов'язковість володіння українською мовою публічними особами закладів сфери обслуговування; українська мова за замовчуванням має бути першою для використання у цих сферах.

Водночас Карандєєв додав, що МКІП не бачить підстав для внесення змін до чинного Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та виступає категорично проти відповідних ініціатив.

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набуває чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», що предбачає остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до Закону, всі надавачі послуг незалежно від форми власності зобов’язані будуть обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги українською мовою.