У законі про мову «немає особливих проблем» – голова КСУ

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що не має права коментувати можливі рішення щодо конституційності закону про мову, проте вважає, що «там немає особливих проблем».

Про це Тупицький сказав на брифінгу у вівторок, 3 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується мови, я як суддя Конституційного суду, якщо я зараз скажу, яке буде рішення або як голосувалося за основу, то я повинен буду написати самовідвід і вийти із справи… Але я скажу одне, щоб люди почули: напевно, важко уявити, що у неконституційний спосіб Конституційний Суд буде проти народу України, а не буде старатися покращити питання національності, культури, мови українського народу. Для розуміння скажу: нема там особливих проблем», - заявив Тупицький.

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Він додав, що є питання щодо мовних прав нацменшин, однак, за його словами, парламентарії «краще за нього» знають, що на черзі ухвалення «ще одного закону, який взагалі має врегулювати це питання».

«Чому непокоїться ОПЗЖ? Тому, можливо, що той інший закон, який би врегулював ці питання, чомусь не приймається. Ось і все, що відбувається навколо цього. Але сьогодні будь-яке рішення Конституційного Суду буде перекручене, викривлене і спричинить якийсь ажіотаж», - спрогнозував Тупицький.

У цьому контексті він зауважив, що вчора у ЗМІ вже була публікація щодо буцімто рішення КСУ стосовно конституційності закону про мову і вчора був зламаний сайт КСУ, «щоб ми не реагували на фейкову інформацію».

«Я вчора дзвонив парламентаріям і говорив, що ніяких рішень не планувалося приймати. Суд працював у плановому режимі. По мові уже вчора опублікували, що ми вже прийняли рішення, а воно ще тільки сьогодні стояло у порядку денному», - зазначив Тупицький.

Голова КСУ також поінформував, що сьогодні почалися консультації з іноземними партнерами всередині країни, з парламентаріями, з Офісом Президента

«Я сподіваюсь, що ми врегулюємо це (мовне питання. – ред.) дипломатичним шляхом, зробимо свої висновки і надалі… будемо проводити правові міжнародні експертизи», - спрогнозував голова КСУ.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

7 липня 2020 року Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.

Один із авторів подання, народний депутат 7-8 скликань від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков на засіданні заявив, що закон був ухвалений «із порушенням процедури», а також «дискримінує нацменшини».