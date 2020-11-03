Біля КСУ проходить акція на підтримку мовного закону

Під Конституційним Судом у Києві проходить акція на підтримку закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мітинг проводять кілька десятків представників партії "Свобода".

Активісти стоять з плакатами "Руки геть від мови!" і "Захистимо українську мову!".

Також учасники акції виготовили плакат у вигляді залізничного квитка до Ростова для голови КС Олександра Тупицького.

Як повідомлялося, КС у вівторок, 3 листопада, продовжив розгляд подання щодо конституційності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яке надійшло до суду 21 червня 2019 року.

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

7 липня 2020 року Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.

Один із авторів подання, народний депутат 7-8 скликань від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков на засіданні заявив, що закон був ухвалений «із порушенням процедури», а також «дискримінує нацменшини».

У Україні виникла конституційна криза після того, як 27 жовтня Конституційний Суд на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування, а також деякі положення закону "Про запобігання корупції".

Біля КСУ проходить акція на підтримку закону про мову / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру е-декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним цього рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.