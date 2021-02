Креативні індустрії: Ткаченко розповів про 11 програм МКІП

Культура є головною складовою консолідованого суспільства.

На цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час онлайн-дискусії “Давайте поговоримо про культуру: як Україна трансформує сектор” (Let’s Talk about Culture: How is Ukraine Transforming the Sector), повідомляє Укрінформ із посилання на сайт МКІП.

“Ми на шляху до усвідомлення ваги культури на рівні держави. Адже культура – головна складова консолідованого суспільства”, - сказав Ткаченко.

Міністр розповів, які проєкти МКІП реалізувало для підтримки галузі у часи карантину і що чекає на культурний сектор найближчим часом. Він нагадав, що МКІП змінило стратегію, подовживши планування до трьох років замість одного, завдяки чому можна більш ретельно зайнятися проблемними місцями і розвитком сфери.

“Попереду створення екосистеми для креативних індустрій, формування іміджу України на світовому рівні і її промоція, понад 150 пам’яток для реставрації, запуск центру з протидії дезінформації, трансформація туризму і розкриття його потенціалу. Це 11 програм, які чекають своєї реалізації”, - зазначив урядовець.

Участь у дискусії взяли директор British Council в Україні Ніколас Томас, радник Українського інституту в Лондоні Марина Пезенті, продюсер та співзасновник Української кіноакадемії Юлія Сінкевич.

Як повідомляв Укрінформ, Україна працюватиме над створенням та промоцією концепцій культурних маршрутів у спільному з Європою культурному просторі.

Фото: МКІП