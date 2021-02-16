Україна напрацює концепції культурних маршрутів у спільному з Європою просторі – Ткаченко

Україна працюватиме над створенням та промоцією концепцій культурних маршрутів у спільному з Європою культурному просторі.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, коментуючи ухвалення Верховною Радою Закону "Про приєднання України до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути".

"Україна приєдналася до "Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути"... Угода допоможе нам розробити та промотувати концепції культурних маршрутів у спільному з Європою культурному просторі", – написав Ткаченко.

Він додав, що приєднання України до цієї угоди сприятиме популяризуванню національної культурної спадщини як невід’ємного складника спільної європейської історії.

"Наразі територією України проходять лише 3 з 40 європейських культурних маршрутів. Приєднавшись до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути, Україна отримає можливість не лише бути учасницею існуючих проєктів, а й виступати з ініціативою номінацій, просуваючи власні історичні і культурні наративи", – додав урядовець.

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Ткаченко також наголосив, що у складних умовах пандемії, у яких опинилася індустрія туризму і гостинності, нам може допомогти Європейській інститут культурних маршрутів. Він здійснює експертизу та поширює інформацію про найкращі практики щодо розроблення інноваційних проєктів у сфері культурного туризму і сталого розвитку територій.

Крім того, міністр зауважив, що приєднання до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути є практичною реалізацією положень статті 439 глави 24 "Культура" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Ткаченко нагадав, що "Культурні маршрути" – ініціатива Ради Європи, один з інструментів європейського культурного співробітництва, яка демонструє, як крізь час і простір культура і культурна спадщина різноманітних і віддалених регіонів Європи зробила внесок у спільну європейську історію і культуру.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про приєднання України до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути" (№0080).