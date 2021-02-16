Рада ухвалила закон для приєднання України до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути

Верховна Рада ухвалила в цілому закон "Про приєднання України до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути" (№0080).

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 336 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що документ розроблено для приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про культурні маршрути. Очікується, що це сприятиме розвитку якісного культурного туризму шляхом ініціювання та участі у транскордонних культурних маршрутах, мета яких – підвищення обізнаності про культурну спадщину з фокусом на символічні для європейської єдності, історії, культури теми.

Уточнюється, що приєднання до Угоди дасть змогу Україні не лише долучатися до існуючих культурних маршрутів, а й самій ініціювати номінації, просуваючи власні історичні і культурні наративи.

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"Територією України проходять декілька сертифікованих культурних маршрутів: Via Regia (шлях, який з раннього середньовіччя поєднує Східну і Західну Європу, пропонуючи різноманітні тревел-опції, від традиційного паломництва до подорожей поїздом) та "Європейський маршрут індустріальної спадщини" (культурний маршрут, який представляє спільну європейську пам'ять про наукові відкриття, технологічні інновації і соціальні зрушення в Європі, пов’язані з індустріальною революцією, приваблюючи туристів до індустріальних локацій)", – ідеться у пояснювальній записці.

Розширена часткова угода про культурні маршрути сприяє розробленню та промоції концепції культурних маршрутів у всіх її аспектах. Вона спрямована на формування спільного культурного простору шляхом популяризуванняї європейської ідентичності та приналежності через знання й обізнаність про культурну спадщину Європи, розвиток культурних зв'язків і діалогу в Європі, промоцію якісного та сталого транскордонного туризму, а також інших пов’язаних із цим заходів.