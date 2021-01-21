Через Закарпаття та Румунію проляже замковий маршрут для туристів

На Закарпатті та у румунському Сату-Маре цьогоріч планують розпочати розроблення тематичного маршруту замками Карпат з елементами доповненої реальності.

Як повідомив голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров на своїй сторінці у Фейсбуці, цей проєкт став одним із переможців 3-го конкурсу Програми HUSKROUA ENI CBC 2014-2020 за участі Угорщини, Словаччини, Румунії та України, передає Укрінформ.

За інформацією видання «Голос України», йдеться про тематичний маршрут для прихильників мандрувати замками (SMAR.T.OURISM), мета якого – підвищення туристичного потенціалу прикордонних районів.

«Передбачено створити спільний транскордонний тематичний замковий маршрут в районах Сату-Маре (Румунія) і Закарпаття. Проєкт розрахований на 24 місяці. Загальний бюджет – 337 000 євро. Бюджет АРР «Закарпаття» – 143 430 євро», – йдеться в повідомленні.

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Головний партнер проєкту – Асоціація розвитку міжсоціальної культури повіту Сату-Маре (Румунія). Партнери – КП «Асоціація регіонального розвитку «Закарпаття» Закарпатської обласної ради та Оноківська сільська рада.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті в 2021-2022 роках законсервують руїни чотирьох замків —Середнянського, Квасівського, а також замку Нялаб у селі Королево та замку Канків у Виноградові. Роботи проводитимуться за грантовим проєктом «Збереження замків Закарпаття», підготовленим АРР «Закарпаття».