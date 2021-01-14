На Закарпатті законсервують руїни чотирьох замків

На Закарпатті законсервують руїни чотирьох замків

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Укрінформ
На Закарпатті цьогоріч почнуть консервацію руїн чотирьох замків. Роботи проводитимуть за грантовим проєктом, який підготувало Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття".

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор агентства Михайло Данканич.

"На Закарпатті в 2021-2022 роках законсервують руїни чотирьох замків — мова йде про Середнянський, Квасівський замки, а також про замок Нялаб у селі Королево та руїни замку Канків у Виноградові. Роботи проводитимуться за грантовим проєктом "Збереження замків Закарпаття", підготовленим АРР "Закарпаття", – повідомив Данканич.

За його словами, найскладніший для консервації – Середнянський замок, де збереглися високі стіни середньовічної фортеці.

"Експерти ще торік розробили проєктно-кошторисну документацію щодо консервації стін Середнянського замку, вона затверджена і за нею вже можуть працювати спеціалісти", – зазначив Данканич.

На Закарпатті законсервують руїни чотирьох замків / Фото проєктів надані АРР «Закарпаття»

Він додав, що проєкти на консерваційні роботи у Квасівському, Королевському та Виноградівському замках ще у процесі розроблення. Під час підготовки проєктанти консультувалися з істориками та археологами Ігорем Прохненком, Марією Жиленко та Володимиром Мойжесом. До кінця лютого ці проєкти будуть подані на експертизу, наразі вони готові на 80%.

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Також Данканич повідомив, що так, як це було зроблено у Середнянському замку торік, біля руїн інших трьох фортець встановлять прозорі стенди, на яких відтворять історичну форму фортець зі стінами та дахами.

Наразі макети цих стендів розробляються.

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