На Закарпатті показали первісний вигляд Середнянського замку

На Закарпатті відкрили артоб'єкт на руїнах Середнянського замку. Прозорий екран із контурами відсутніх елементів замку дає змогу побачити, якою споруда була до руйнації.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова Агенції регіонального розвитку “Закарпаття” Михайло Данканич.

“На Закарпатті, в селищі Середнє, що на Ужгородщині, відкрили артоб'єкт біля руїн Середнянського замку, що показує, який він мав вигляд до руйнації. Виконувала його (артоб’єкт – ред.) група істориків-експертів, що консультувалися з колегами зі Словаччини та Угорщини. Дизайн розробляли спеціалісти в Агенції регіонального розвитку”, – розповів Данканич.

На точці для фотографування біля Середнянського замку встановили прозорий екран із контурами історичної споруди, які були за Середньовіччя.

За словами Данканича, проєкт втілено в межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією Єврорегіон “Карпати-Україна” та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

Також він додав, що незабаром ще один артоб'єкт відкриють й у Сент-Міклоші. Згодом схожі екрани встановлять на руїнах інших трьох замків Закарпаття, але вже в межах іншого проєкту.

Середнянський замок — єдиний на Закарпатті, де збереглася архітектура романського стилю. Споруду утворює лише одна чотирикутна могутня кам'яна башта-донжон. Замок, збудований 1146 року, був дозорною оборонною спорудою на так званому Соляному шляху на Закарпатті.

Фото: АРР "Закарпаття"