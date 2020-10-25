На Закарпатті показали первісний вигляд Середнянського замку

На Закарпатті показали первісний вигляд Середнянського замку

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Укрінформ
На Закарпатті відкрили артоб'єкт на руїнах Середнянського замку. Прозорий екран із контурами відсутніх елементів замку дає змогу побачити, якою споруда була до руйнації.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова Агенції регіонального розвитку “Закарпаття” Михайло Данканич.

“На Закарпатті, в селищі Середнє, що на Ужгородщині, відкрили артоб'єкт біля руїн Середнянського замку, що показує, який він мав вигляд до руйнації. Виконувала його (артоб’єкт – ред.) група істориків-експертів, що консультувалися з колегами зі Словаччини та Угорщини. Дизайн розробляли спеціалісти в Агенції регіонального розвитку”, – розповів Данканич.

На точці для фотографування біля Середнянського замку встановили прозорий екран із контурами історичної споруди, які були за Середньовіччя.

За словами Данканича, проєкт втілено в межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією Єврорегіон “Карпати-Україна” та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

Також він додав, що незабаром ще один артоб'єкт відкриють й у Сент-Міклоші. Згодом схожі екрани встановлять на руїнах інших трьох замків Закарпаття, але вже в межах іншого проєкту.

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Середнянський замок — єдиний на Закарпатті, де збереглася архітектура романського стилю. Споруду утворює лише одна чотирикутна могутня кам'яна башта-донжон. Замок, збудований 1146 року, був дозорною оборонною спорудою на так званому Соляному шляху на Закарпатті.

Фото: АРР "Закарпаття" 

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