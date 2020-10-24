На Закарпатті відкриють арт-об’єкт, присвячений замку тамплієрів

У Середньому на Закарпатті презентують арт-об’єкт "Середнянський замок", який дасть змогу познайомитися з історією пам’ятки та її первісним виглядом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття" Закарпатської облради у Фейсбуці.

"У суботу, 24 жовтня, запрошуємо всіх на відкриття арт-об'єкта "Середнянський замок". Будемо слухати цікаві історії про замок від експертів, робити світлини на пам'ять біля арт-об'єкта із професійним фотографом і пити запашну гарячу каву", – йдеться в повідомленні.

Захід відкритий, тому долучитися запросили всіх охочих. Початок – о 10:00 біля Середнянського замку.

Проєкт реалізується в межах Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яка втілюється Асоціацією Єврорегіон "Карпати – Україна" та фінансується за кошти обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей.

За інформацією ГО "Наше рідне Закарпаття", раніше завдяки спеціальній інсталяції вдалося вперше показати первісний вигляд пам’ятки. Інформацію для візуалізації унікального замку тамплієрів черпали з різних історичних джерел.

Такий стенд-візуалізацію в Україні встановили вперше. Якщо поглянути через нього, можна побачити, який вигляд мав Середнянський замок за часів його створення.

Середнянський замок розташований у селищі міського типу Середнє Ужгородського району Закарпатської області. Його утворює одна чотирикутна башта-донжон (18,6 х 16,5 м), висота якої сягає 20 м, а товщина стін – 2,6 м. Це єдиний замок Закарпаття, в якому в незакінченому вигляді збереглися риси романського стилю. Нині він вважається однією з головних пам'яток регіону, хоча й перебуває у напівзруйнованому стані.

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