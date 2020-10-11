Свірзький замок та Камула: на Бібреччині для туристів розробили нові маршрути

Нові туристичні маршрути під назвою "Мандри Сокільські" з’явилися на Бібреччині, що у Львівській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

“Саме Львівщина для туристів на сьогодні є другою в Україні за відвідуваністю після Києва. Ми хочемо зберегти і, може, навіть перерости цей статус. Тому кожен новий туристичний маршрут для нас є дуже важливим. А щоб вони розвивалися, ми також стимулюємо інфраструктуру гостинності, підтримуємо місцевих фермерів”, – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Одразу кілька унікальних туристичних маршрутів з’явилися на Бібреччині. Їх презентувала команда Благодійного фонду “Спадщина.UA”.

“Йдеться про територію Бібрської громади. А зокрема, про багатокультурне історичне містечко Бібрка, дерев’яні українські церкви і старі німецькі колонії, а також про “сім чудес“, як-от Свірзький замок, П‘ятничанська вежа, оборонні костели та найвищу гору Подільської височини – Камулу”, – зазначив координатор команди “Сокіл. Перезавантаження” Іван Щурко.

Центральною і початковою точкою всіх маршрутів, розповіли організатори, стане історичний будинок спортивного товариства “Сокіл” на в’їзді до Бібрки. Саме там, в межах вже іншого проєкту – від Єврорегіону “Карпати” – облаштують невдовзі “Офіс гостинності” Бібрської громади.

За словами керівниці управління туризму Львівської ОДА Наталії Табаки, цього року на Бібреччині особливу увагу також приділяють збереженню культурної спадщини, адже саме довкола неї можна побудувати міцні туристичні кластери.

“Тому спільно з департаментом архітектури робимо все, щоб рятувати та оберігати нашу спадщину. А якщо йдеться про цей напрям, то нам важливий є Свірзький замок, де нещодавно ми приймали міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Тільки розвиток туризму може довести людям і громадам, наскільки важлива є синергія та співпраця на місцях”, – наголосила Табака.

Для всіх нових туристичних маршрутів розробники створили спеціальні карти та брошури, які можна взяти у будинку “Сокола”, а також їх планують надіслати в різні туристичні агентства області.

Фото: ЛОДА