Туристам стали доступні «Віртуальні мандрівки Полтавщиною»

У Полтаві створили інтерактивну мапу «Віртуальні мандрівки Полтавщиною», на яку нанесено цікаві археологічні об’єкти із 3D-реконструкціями стародавніх поховань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kolo.News.

«Віртуальні мандрівки Полтавщиною» – таку назву має унікальний проєкт, який презентували в Полтаві. Створили його у Центрі охорони та досліджень пам’яток археології на основі матеріалів закладу. Онлайн-платформа має тривимірні функції та містить інформацію про найбільш визначні пам’ятки історико-археологічної спадщини, а також унікальні авторські туристичні маршрути регіоном», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на онлайн-платформі поєднані пам’яткоохорона інформація (археологічний кадастр, облікова інформація) та туристична (фото, 3D, сферичні панорами), а також археологічна – книги, знахідки, статті.

За словами ініціаторів та розробників проєкту, він стане першим рушієм до того, щоб об’єкти та пам’ятки охоронялися: їх ставили на облік місцеві громади, а не лише Центр археології.

Ідея проєкту належить директору Центру охорони та досліджень пам’яток археології В’ячеславу Шерстюку.

«Років 20 я займаюся археологією, а років 15 – картографуванням в археології, тож зрозумів, що треба переходити на вищий рівень, зокрема, залучаючи сюди туристичний інтерес», – розповів Шерстюк.

Тому, за його словами, виникла ідея зробити для туристів своєрідну рекламу-прев’ю того, що вони можуть побачити, і поєднати це з археологічним кадастром.

«Як показує практика, лише набуття будь-якою пам’яткою повноцінних прав та форм суб’єкту охорони є запорукою можливості її збереження в майбутньому. Можна зберегти лише те що охороняється, охоронятися може лише те, що цінне людям, цінне може бути лише те, що громаді відоме», – наголосив директор центру.

За його словами, наповнювати карту згодом зможуть і користувачі. І це будуть об’єкти, які стосуються не лише археології, а й усього іншого, чим багата область.

Як зазначила Ксенія Малік, яка розробляла концепцію, вела аналітичну роботу та відповідала за створення проєктної заявки, маршрути, представлені на сайті, допоможуть популяризувати локації, які не дуже знайомі широкому загалу. Читайте також: "Пересопниця" на Рівненщині стала інклюзивною

За її словами, ресурс – єдиний в Україні, який репрезентує пам’ятки культурної спадщини на одному консолідованому сайті, має оцифровані пам’ятки з широким функціоналом для користувачів.

Серед «родзинок» платформи, зазначає видання, – дві тривимірні моделі реконструкції прототипів культових поховань доби ранньої бронзи.

За словами Юлії Деркач, яка розробляла візуальне наповнення, команда співпрацювала з київською компанією, яка й створила моделі 3D-поховань у тому вигляді, у якому людину поховали.

«Ми брали наші розкопки, що були дуже цікавими. Одне – це родинне поховання, інше – воїнське – зовсім інакше, незвичне: у чоловіка лежала голова під рукою. Ми його так і назвали «Вершник без голови». Відтворили поховання з усіма артефактами поховального обряду. Хочемо зробити більше таких реконструкцій, віртуальний музей артефактів», – зауважила Деркач.

Ілюстрації: map.codpa.org.ua