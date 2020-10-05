"Пересопниця" на Рівненщині стала інклюзивною

Культурно-археологічний центр "Пересопниця" адаптували для туристів з інвалідністю в межах проєкту "Культурні продукти Рівненщини без обмежень".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

"Тут (у культурно-археологічному центрі "Пересопниця" – ред.) для людей з інвалідністю позначили сходові маршрути, створили тактильну карту-схему території та схему-план приміщення. Також контрастні таблички підписали спеціальним шрифтом Брайля та позначили місця паркування для людей на візках", – йдеться в повідомленні.

Крім того, планується проведення семінарів, тренінгів та наставницьких сесій для провайдерів культурних послуг. Також для екскурсоводів проведуть відеоуроки з основ української жестової мови.

Пересопниця – поселення на річці Стублі за 25 км від м. Рівне та 50 км від м. Луцьк. Назва поселення походить від слова "пересип", "гребля". Археологічні знахідки свідчать про проживання тут первісної людини від доби пізнього палеоліту.

Культурно-археологічний центр "Пересопниця" – це археологічний музей, музей української Першокниги Пересопницького Євангелія та музей-скансен "Княже місто ХІІ ст." (археоград та археопарк).

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У межах проєкту "Культурні продукти Рівненщини без обмежень" планують адаптувати ще 3 заклади культури – Рівненський обласний краєзнавчий музей, Державні історико-культурні заповідники в Острозі та Дубно.

Як повідомляв Укрінформ, на Рівненщині музеї адаптують для людей з інвалідністю. Зокрема, запроваджують аудіогіди – спеціальні путівники для людей з порушенням зору, а також випустили буклети шрифтом Брайля, встановлюють мнемосхеми.

Загалом туристи з інвалідністю зможуть побувати на п’ятьох екскурсіях у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, Державних історико-культурних заповідниках Острога та Дубно, культурно-археологічному центрі "Пересопниця" у Рівненському районі.

Цьогоріч на Рівненщині реалізують 25 проєктів щодо популяризування туристичних особливостей окремих місцевостей. Також організують понад 10 експедицій для збирання та систематизації інформації про туристичні цікавинки території.

На популяризування культурних, туристичних особливостей краю на Рівненщині у 2020 році спрямовано 2,9 млн грн.