У музеї Острозького замку будуть тактильні копії експонатів та інклюзивні путівники

Проєкт "Інклюзивний музей в Острозькому замку" за підтримки Українського культурного фонду реалізують на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"Цьогоріч Державний історико-культурний заповідник міста Острога реалізовуватиме проєкт "Інклюзивний музей в Острозькому замку" за підтримки Українського культурного фонду. Для цього передбачено 500 тис. грн. У межах проєкту експозиція музею буде доповнена низкою тактильних копій експонатів. Також заплановано створення путівника музеєм для незрячих і слабозорих та путівника з адаптованим текстом українською для людей з порушеннями слуху", – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що аудіогід заповідника доповнять англійською, польською мовами та тифлокоментарем (спеціальний коментар для незрячих) українською.

Основне завдання проєкту – зробити доступною багату історико-культурну та мистецьку колекцію Острозького заповідника для людей з обмеженими можливостями.

"Наша мета – забезпечення музею інструментами: аудіогіди, путівники, тактильні моделі та вказівники – для включення до аудиторії музею людей із порушенням зору та слуху, а також тих, хто спілкується англійською та польською мовами", – зазначив керівник проєкту, заступник директора музею з наукової роботи Андрій Брижук.

У жовтні цього року музейники планують презентувати результати. Йдеться про розроблення трьох аудіогідів, розміщених на платформі izi.travel, а також чотирьох тактильних копій експонатів, дві з яких буде створено спеціально для проєкту та ще дві – адаптовано з наявних 3D-макетів, отриманих за результатами проєкту "Віртуальний музей спадщини князів Острозьких", який реалізували у 2019 році за підтримки Українського культурного фонду.

Також буде створено 3 комплекти путівників і 20 тактильних орієнтирів, етикетажу та QR-кодів до аудіогіду.

Як повідомлялося, впродовж останніх півтора року Острозький заповідник активно працює над залученням грантового фінансування. Зокрема, 2019 року реалізовано проєкт "Інтерактивний музей стародруків" від "Малі міста — великі враження" (програма Міністерства культури). Створено інтерактивну експозицію Музею книги та друкарства м. Острога з новими просторовими вирішеннями та методами показу колекції.

Архітектурну особливість вежі 16 століття було підкреслено шляхом показу масштабної проєкції. Також 2019 року установа виступила партнером у проєкті "Віртуальний музей спадщини князів Острозьких" за підтримки УКФ, в межах якого було оцифровано та розміщено у відкритому доступі 20 експонатів.

Це були перші кроки діджиталізації колекцій музею. Цьогоріч у заповіднику продовжили цей процес – після тестування в Острозькому замку запущено аудіогід.

Острозький замок можуть реставрувати у межах програми "Велике будівництво".

Фото: Рівненська ОДА