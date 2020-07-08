Рівненщина розширює європейський туристично-культурний шлях

На Рівненщині презентували проєкт "Великого культурного шляху "Via Regia", в межах якого заплановано створити мережу культурно-мистецьких центрів за участю 10 українських міст.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"У Рівненській області працюють над розширенням культурних і туристичних шляхів (зокрема "Великого культурного шляху "Via Regia" – ред.). Державний історико-культурний заповідник міста Дубна оприлюднив сміливий план об’єднати культурний спадок України та консолідувати зусилля культурних закладів у містах Дубно, Рівне, Острог, Львів, Броди, Луцьк, Володимир-Волинський, Радомишль, Житомир і Київ. Ініціативу заповідника реалізують за фінансової підтримки Українського культурного фонду та облдержадміністрації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на базі заповідника відбулась онлайн-зустріч, під час якої презентували ініціативу. Серед учасників заходу були представники органів влади та культурних закладів Рівненської, Львівської, Волинської, Житомирської та Київської областей.

Взяли участь у зустрічі й представники Європейського культурно-інформаційного центру в Тюрінгїі (м. Ерфурт, Німеччина), які втілюють проєкт культурного шляху "Via Regia" на території Європейського Союзу.

Вони розповіли, що мета проєкту – створення мережі культурно-мистецьких центрів, які функціонують та розташовані на маршруті "Великого культурного шляху "Via Regia".

Логіка створення мережі зумовлена існуванням великого туристичного маршруту, який об’єднує міста зі значним культурним спадком на шляху міжнародної магістралі Е40. Вони розташовані на шляху "Via Regia", що дасть змогу активно розвивати питання внутрішнього та міжнародного туризму.

На Рівненщині до проєкту долучать такий туристичний продукт, як "Медове коло", а також маршрут перебування в області французького письменника Оноре де Бальзака. Його шлях до коханої Евеліни Ганської, як відомо, пролягав через міста Радивилів та Дубно. Ці території можуть стати ділянками туристичного, літературного та музейного співробітництва.

Також передбачається видання спільного напрацювання – туристичного журналу, який міститиме безліч історій про об’єкти області, що стимулюватимуть людей подорожувати Рівненщиною. Альманах планують розповсюдити серед бібліотек області та пропонувати в туристично-інформаційних офісах.

Читайте також: Міжнародний проєкт досліджує автентичні страви у Рівному та Любліні

Як повідомляв Укрінформ, проєкт "Великого культурного шляху "Via Regia" спрямований на популяризування української культури для вітчизняних та іноземних шанувальників і подорожувальників, розвиток туристичної галузі у містах і регіонах України.

Загалом проєктом "Via Regia" в Україні передбачається об’єднати культурно-мистецькі організації 5 областей: Рівненської, Львівської, Волинської, Житомирської та Київської.

Нагадаємо, "Віа Регіа" – назва найстарішого та найдовшого (4,5 тис. км) сухопутного зв'язку між Східною і Західною Європою, який поєднує 8 держав, зокрема й Україну.

Цей сучасний Європейський транспортний коридор отримав статус офіційно визнаного Радою Європи культурного шляху в 2006 році і називається "Віа Регія - культурний шлях Ради Європи".