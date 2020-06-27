Міжнародний проєкт досліджує автентичні страви у Рівному та Любліні

Гастрономічні особливості Рівного та польського міста Любліна популяризуватиме новий міжнародний проєкт.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"Задля збереження та популяризації традиційної кулінарної спадщини Рівного стартував міжнародний проєкт "Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна і Рівного". Його реалізує Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради та громадська організація "Агенція сталого розвитку міста" спільно з урядом польського міста Люблін", – йдеться у повідомленні.

У межах проєкту вже відбулася експедиція в село Більськ Рокитнівського району для дослідження кулінарних страв, які звідси потрапили до Рівного. Члени громадської організації відвідали хутір Фещуни, де господині приготували найпопулярніші місцеві страви: потравку, запечені млинці на заквасці, куліш з грибами та ребрами, розсіл до бульби з лушпинням, морс з журавлини та пампушки, посипані маком. Крім того, поділилися власними кулінарними секретами.

Зазначається, що дослідження регіональних кулінарних традицій триває, планується ще декілька експедицій.

Читайте також: Рівненщина дивуватиме мандрівників кулінарною спадщиною

Проєкт "Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного" створено та реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу у межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Фото: rv.gov.ua