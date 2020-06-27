Міжнародний проєкт досліджує автентичні страви у Рівному та Любліні
Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.
"Задля збереження та популяризації традиційної кулінарної спадщини Рівного стартував міжнародний проєкт "Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна і Рівного". Його реалізує Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Рівненської міської ради та громадська організація "Агенція сталого розвитку міста" спільно з урядом польського міста Люблін", – йдеться у повідомленні.
У межах проєкту вже відбулася експедиція в село Більськ Рокитнівського району для дослідження кулінарних страв, які звідси потрапили до Рівного. Члени громадської організації відвідали хутір Фещуни, де господині приготували найпопулярніші місцеві страви: потравку, запечені млинці на заквасці, куліш з грибами та ребрами, розсіл до бульби з лушпинням, морс з журавлини та пампушки, посипані маком. Крім того, поділилися власними кулінарними секретами.
Зазначається, що дослідження регіональних кулінарних традицій триває, планується ще декілька експедицій.
Проєкт "Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного" створено та реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу у межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.
Фото: rv.gov.ua