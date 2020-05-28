Рівненщина дивуватиме мандрівників кулінарною спадщиною

Проєкт «Кулінарна спадщина» презентували в обласному центрі Рівненщини.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Рівненська область багата на автентичні кулінарні страви, тому підвищити туристичну привабливість регіону плануємо через популяризацію місцевої кухні. Розуміємо, для того, щоб здивувати подорожувальників, ми маємо не лише показати, а й дати відчути та посмакувати щось автентичне, регіональне та смачне. Зараз є вже певні напрацювання. Один з проєктів, який реалізовується за підтримки Євросоюзу, – «Мацик – кулінарна спадщина Рівненщини». Це транскордонна співпраця України, Польщі та Білорусі 2014-2020 рр. У його межах розробляється каталог регіональної кухні, промоційне відео, стратегія розвитку гастротуризму, а також навчання персоналу. Наприкінці року заплановано провести фестиваль, де можна буде скуштувати кулінарні «родзинки» Рівненщини», – розповіла голова Агенції сталого розвитку міста Олена Хмельник.

За її словами, гарний приклад розвитку гастротуризму – минулорічний проєкт «Гощанські традиції». Місцеві органи влади разом з активістами дослідили кулінарну спадщину Гощі та розробили цілий альманах кулінарних страв краю.

Загалом же проєкт «Кулінарна спадщина» планують втілити за допомогою Асоціації гостинності Рівненщини, яка об’єднає владу, рестораторів, готельєрів та інших людей, які сприяють розвитку туризму.

Робота асоціації буде спрямована на промоцію регіону, навчання людей туристичної галузі та розвиток подієвого туризму.

Зазначається, що проєкт «Кулінарна спадщина Рівненщини» спрямований на пошук автентичних страв з кожного куточка області, а також виробників регіонального продукту. Тому до співпраці у створенні нової «кулінарної» Рівненщини запрошують рестораторів, власників готелів, крафтових виробників регіональних продуктів, а також всіх, хто знає гастрономічні «родзинки».

Як повідомляв Укрінформ, завершено роботу над створенням оновленої концепції «Рівненщина туристична».

Фото: macik.ua