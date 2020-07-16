"Рівненщина туристична" надсилає листи мандрівникам з усієї України

Рівненська область популяризує у соцмережах свої туристичні принади в межах промоакції "Листи містам".

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"Нова ініціатива команди "Рівненщина туристична" спрямована на популяризацію туристичних міст-магнітів регіону серед інших областей та населених пунктів України. Ми робимо основний акцент на цифрову комунікацію: малюнки, фото, відео, сторітелінг. Тобто все, як треба, в діджитал-маркетингу. Наша команда проробила короткострокові промоційні акції, які підтримують бренд "Рівненщина туристична". Одна з них – "Листи містам", – розповів заступник голови Рівненської ОДА Сергій Гемберг.

За його словами, ідея полягає в тому, щоб закликати через листи туристів з інших міст подорожувати Рівненщиною. Акцент робиться на туристичних "магнітах", які можна побачити в області.

"Ми звертаємося до міст "їхньою мовою", розуміючи проблеми та переваги. У кожного з них з Рівненщиною своя історія, тому зміст листів різний, але сенс залишається єдиним: Рівненщина зізнається, що скучила за туристами і запрошує до себе в гості", – зазначає автор такого проєкту Антон Трофімчук.

Лист до кожного міста пишеться з окремим змістом, тому що кожен має свій шарм. До прикладу, Львів – це кава та джаз, Київ – насамперед, зайнятість, Луцьк – сусіди.

Організатори промоакції обирають міста найбільшої цільової аудиторії. Найперше звернулися до жителів Рівного з ініціативою відвідати північ області, посмакувати мациком і пирогами – національними стравами Полісся.

Як повідомляв Укрінформ, на Рівненщині готують альтернативу відпочинку за кордоном. В області не так багато об’єктів архітектурної спадщини, однак доволі багатий природний потенціал – ліси, заповідники, річки. Тому особливу увагу цьогоріч приділяють розвитку екологічного туризму. Триває реалізація проєкту "Медове коло" – туристичного маршруту протяжністю 250 км для популяризації Рівненщини як локації зеленого та активного туризму.

Великі надії в області покладають на активний відпочинок в національних парках "Нобельський" та "Дермансько-Острозький", проведення сплавів на байдарках та каное. Частину проєктів запланували реалізувати разом із сусідньою Волинню, зокрема тамтешнім нацпарком "Прип’ять-Стохід".

Також в області все більш популярним стає екологічний туризм. Рівненська область має найвищий показник залісненості в Україні – 40%.

Нині у регіоні є 80 діючих готелів, під час послаблення карантину додатково запрацюють бази відпочинку й сільські садиби. Наразі ведуться перемовини з потенційними інвесторами щодо будівництва відпочинкових комплексів.

Фото: @rivne.travel