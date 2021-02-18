Кіно, туризм і культурні івенти: Ткаченко та посол Ізраїлю обговорили співпрацю

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обговорив з Надзвичайним та Повноважним послом Держави Ізраїль в Україні Йоелем Ліоном співпрацю у сфері культури та туризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Сторони обговорили українсько-ізраїльську співпрацю у сфері культури та туризму. Серед планів - організація заходів з нагоди 30-річчя Незалежності України у межах дипломатичних відносин Україна - Ізраїль, зокрема проведення спільних культурних івентів; використання діючої угоди про спільне кіновиробництво як основи для зйомок в Україні, застосування системи кеш-рібейтів; проведення днів українського-ізраїльського кіно», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що обговорювалося також питання співпраці у сфері туризму, і Україна, зокрема, запропонувала для ізраїльської сторони релігійні, культурні, історичні туристичні маршрути.

«Культура – важливий напрямок в українсько-ізраїльських відносинах. Готові до діалогу та чекаємо на реалізацію спільних амбітних планів», - наголосив Ткаченко за підсумками зустрічі.

Фото: Олександр Ткаченко / Фейсбук