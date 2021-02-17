«Податок на Google»: Ткаченко каже, що інтернет-користувачі не постраждають

Заплановане стягнення ПДВ з нерезидентів за надання електронних послуг не зачепить інтернет-користувачів, а стосуватиметься великих компаній.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі.

«Йдеться про великі іноземні міжнародні компанії, що працюють та заробляють кошти в Україні. Доходи отримують чималі, а от податки в нашій країні не сплачують.

Сьогодні Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроєкт, щоб цю несправедливість виправити. Чому несправедливість? Тому що українські технологічні компанії, надаючи електронні послуги українцям, сплачують ПДВ. А от зарубіжні – ні. Що, очевидно, є перевагою на користь більш потужних іноземних корпорацій», - написав Ткаченко.

Він зауважив, що пропонується оподатковувати не споживача, а компанію, яка надає послуги, і це принесе до держбюджету України близько 3 мільярдів гривень на рік. Звичайного користувача соціальних мереж чи пошукових сервісів закон не зачепить жодним чином.

«ПДВ на цифрові послуги – ноу-хау для України. Хоча воно вже давно існує в багатьох розвинених країнах світу. Тому його запровадження у нас не буде новиною для зарубіжних компаній. І тим паче вони погоджуються з необхідністю платити податки. А для українських гравців це буде додатковою перевагою, адже дозволить працювати на ринку в конкурентних умовах», - зауважив Ткаченко.

За його словами, до оподаткування плануються такі послуги: продаж зображень або текстів, електронних книжок; продаж аудіо, відео, ігор, азартних ігор, а також послуги з участі в таких іграх; надання платного доступу до електронних ресурсів; надання у користування хмарних технологій для розміщення даних; постачання програмного забезпечення та оновлень до нього; надання рекламних послуг в інтернеті, мобільних додатках та інших електронних ресурсах.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» (№4184).