Гетманцев розповів, як Україна оподатковуватиме Facebook та Netflix

Україна не запроваджуватиме додатковий податок для великих техногігантів, які не є резидентами, на кшталт Facebook та Netflix, а лише змусить їх платити податок на додану вартість з тих електронних послуг, які вони продають українцям.

Про це заявив народний депутат від «Слуги Народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у програмі «Мокрик По Живому» на hromadske.

Нардеп пояснив, що ПДВ мають сплачувати всі, зокрема й техногіганти, проте наразі в законодавстві просто немає інструментів, щоби «адмініструвати цю діяльність». Саме тому в новому законопроєкті прописали обов’язок «сервісів електронної комерції» сплачувати ПДВ.

«Ситуація, яка є — наші рекламісти повинні сплачувати ПДВ, а великі гіганти транснаціональні, чомусь від ПДВ фактично звільнені. Це неправильна ситуація, ми повинні її виправити. І, до речі, ми зустрічалися з Facebook, з іншими великими компаніями, вони не заперечували, щоби сплачувати цей податок», — зазначив він.

Тобто йдеться про той податок, який є зараз, а новий закон має ввести полегшений механізм його сплати, пояснив Гетманцев.

«Віддалена реєстрація в електронному кабінеті, сплата у валюті, спілкування англійською мовою з нашою податковою службою. Тобто все, аби їм було зручно це робити і вони робили віддалено», — навів депутат інструменти, завдяки яким техногіганти зможуть платити податки в Україні.

Проте у зв’язку з цим виникає питання, чи не перекладуть компанії на кшталт Google, Facebook та Netflix цей податок на споживача, тобто чи не підвищать вони ціни. Бо зазвичай так виробники й роблять в разі введення/підвищення податків.

«Вчені прийшли до висновку, що хто є фактичним платником податків або на кого перекладається це, залежить не від конструкції податку, не від наміру законодавця, а залежить від конкретної кон’юнктури на ринку — тобто як співвідноситься попит і пропозиція. Якщо мій товар не користується попитом, я беру цей податок на себе, якщо користується — я перекладаю на споживача», — сказав Гетманцев.

Сам він припускає, що якісь послуги подорожчають через цей податок, а якісь — ні.