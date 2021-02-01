Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років - Гетманцев

В Україні середня зарплата може зрівнятися із заробітком у Польщі через 30-40 років.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив голова Комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, наразі Україна - найбідніша країна Європи, і «потрібно думати, як наздогнати Вірменію чи Білорусь».

«Щодо зарплат таких, як в Польщі. Я не знаю, якими розрахунками керувався Прем’єр-міністр. Однак якщо ми співставимо рівень ВВП на душу населення з польським і порахуємо, то нам аби наздогнати Польщу потрібно десь 30-40 років при тому, що Польща буде стояти на місці», - вважає парламентар.

Як повідомляв Укрінформ 30 січня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд ставить завдання досягти рівня зарплат у Польщі та Словаччині до 2030 року.

«У грудні 2020 року реальні зарплати зросли на 10% у порівнянні з груднем 2019 і становили 14,2 тисячі гривень. Надважливе завдання, яке ставить уряд, — це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини.