Кабмін планує до 2030 року підняти зарплати до рівня Польщі – Шмигаль

Український уряд ставить перед собою завдання — до 2030 року вийти за рівнем середньої зарплати до показників наших сусідів, Польщі чи Словаччини.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки діяльності уряду за тиждень, на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

"У грудні 2020 року реальні зарплати зросли на 10% у порівнянні з груднем 2019 і становили 14,2 тисячі гривень. Надважливе завдання, яке ставить Уряд, — це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини", - зазначив Шмигаль.

Щодо індексація пенсій - глава уряду нагадав, що цього тижня уряд схвалив законопроєкт, згідно з яким індексація пенсій проводитиметься щорічно з 1 березня. Тепер його має розглянути Верховна Рада. Проєктом закону також передбачається призначати достроково пенсії батькам дітей, хворих на тяжке або рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Глава уряду також нагадав, що цього тижня Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо нового підходу до розрахунку прожиткового мінімуму, які Мінсоцполітики розробило на виконання указу Президента України. "Уряд пропонує, щоб прожитковий мінімум визначався та застосовувався винятково для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів: мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям тощо. Також ми пропонуємо запровадити нормативи для розрахунку соціальних виплат і зборів. Так звані базові величини для: соціальних виплат на дітей, соціальних виплат населенню, грошових платежів і стягнень, адміністративних зборів", - розповів Шмигаль.

Серед рішень уряду, спрямованих на соціальний захист людей у зв'язку із зростанням тарифів на комунальні послуги, очільник Кабміну відзначив монетизовані компенсації, які отримають люди, котрі мають вдома електроопалення.

Прем'єр-міністр також звернув увагу на те, що на виконання завдання Президента уряд цього тижня затвердив механізм, який знижує відсоткову ставку іпотеки до 7%, завдяки чому житло для українців стане доступнішим.

"Програма запрацює в межах «5-7-9». Максимальний термін іпотечного кредитування становитиме 20 років, а мінімальний перший внесок — 15% від вартості житла", - зазначив Шмигаль. Прем'єр висловив сподівання, що це "дасть можливість тисячам українських родин отримати власне житло й не чекати його 10 чи 20 років".

Прем'єр-міністр також відзначив продовження широкого публічного обговорення Національної економічної стратегії-2030, яке відбулося цього тижня шляхом проведення двох круглих столів.

У ще одному пості за підсумками тижня Шмигаль розповів стосовно вакцин від COVID-19, запевнивши, що Україна отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech вже у лютому. "МОЗ отримало офіційного листа від глобальної ініціативи COVAX із підтвердженням поставки в межах першої хвилі. Серед 72 країн, які надіслали заявки, були відібрані 18, зокрема й Україна. На сьогодні ми підготували всю логістичну інфраструктуру, а холодовий ланцюг здатний зберігати вакцини будь-якого виду від -70 до +8 градусів. Це стало визначальним фактором для отримання вакцини", - додав прем'єр.

Окрім того, Шмигаль нагадав, що протягом першого півріччя в межах COVAX зможемо отримати від 2,2 до 3,7 млн доз британської вакцини AstraZeneca/Oxford, яку цього тижня схвалили в Європейському Союзі, яка також використовуватиметься для безкоштовної вакцинації українців відповідно до затвердженого плану.

Очільник Кабміну також розповів, що для розвитку креативних індустрій в Україні планується розбудова успішних кейсів інституцій у сфері культури та розроблення моделі креативних хабів. "На їх базі будуть представлені різні інвестиційні проєкти, працюватимуть програми менторства, тренінги та багато інших програм", - зазначив Шмигаль.

Ще одним позитивним кроком Прем'єр-міністр назвав свалення Верховною Радою цього тижня законопроєкту про створення Бюро економічної безпеки в першому читанні.

"Уряд у держбюджеті заклав видатки на цей орган на рівні 600 млн грн. Створення Бюро — це нова сторінка для України та українського бізнесу. Це буде новий орган, з новими співробітниками, які будуть обиратися на відкритих конкурсах. Акцент у роботі нового відомства — це аналітична складова. Передбачається остаточна ліквідація податкової міліції та переведення до Бюро розслідування всіх економічних та фінансових злочинів", - зауважив Шмигаль.

Серед інших позитивних кроків уряд цього тижня прем'єр також назвав схвалення проєкту закону щодо запровадження системи стимулюючих заходів для українських заробітчан, які працювали за кордоном та повернулися в Україну - держава готова виділяти їм до 150 тис. грн допомоги для започаткування власного бізнесу. "Це невеликі кошти, але ми впевнені, що це стане додатковою мотивацією для людей залишитися вдома, створювати тут робочі місця та розвивати власну громаду", - вважає Шмигаль.

Глава уряду також відзначив початок Приватбанком кредитування підприємців за програмою державних гарантій.

Як повідомлялося, вакцинування від COVID-19 в Україні має розпочатися в лютому. У п’ятницю на засіданні державної комісії з питань ТЕБ та НС затверджено відповідний календарний план. Першими безкоштовну вакцину отримають лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, та військові в ООС.