З липня пенсіонерам від 75 років доплачуватимуть 400 гривень – Лазебна

Пенсіонерам віком від 75 років і більше з липня цього року виплачуватимуть щомісячну допомогу по 400 гривень.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час Години запитань до уряду в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По 500 грн щомісяця ми надаємо людям 80+, з липня цього року по 400 грн щомісяця буде надано людям 75+, у наступному році буде впроваджена програма для людей 70+», - розповіла Лазебна.

Вона уточнила, що такими кроками збільшуються майже на 50% мінімальні пенсійні виплати для цих категорій людей.

Також міністр поінформувала про збільшення надбавки до пенсії на догляд для одиноких пенсіонерів у віці понад 80 років.

«Ця надбавка сьогодні становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність», - уточнила міністр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому», котра забезпечить з 1 липня 2021 року встановлення щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 400 гривень пенсіонерам старше 75 річного віку, в яких розмір пенсійної виплати не перевищує розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік.

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Також передбачається продовження на 2021 рік виплати щомісячних компенсацій в розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80 років, які були запроваджені в 2020 році (якщо пенсія з усіма доплатами та надбавками не перевищує розміру середньої зарплати за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік).