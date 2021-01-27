Уряд встановив щорічний дедлайн індексації пенсій

Кабінет Міністрів схвалив постанову «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства», якою, зокрема, визначив 1 березня датою щорічної індексації пенсій із 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

Зазначається, що внесеними змінами пропонується з 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня; здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах.

Також передбачається призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та за інших умов та призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні середній розмір пенсії станом на 1 січня 2021 року становить 3 507,51 гривень.

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