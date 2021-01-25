Середня пенсія в Україні на початок року - 3,5 тисячі

В Україні середній розмір пенсії станом на 1 січня 2021 року склав 3 507, 51 гривень.

Як передає Укрінформ, про це поінформували у Пенсійному фонді України.

Зокрема зазначається, що станом на 1 січня 2021 року в Україні пенсії отримують 11,1 мільйона осіб.

Середній розмір пенсії, за даними ПФУ, становить 3 507,51 гривні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство соціальної політики склало інформаційний календар підвищення пенсій, які відбудуться упродовж 2021 року в результаті ухвалених Кабінетом Міністрів рішень.

Загалом підвищення пенсій у 2021 році отримають близько 10 мільйонів пенсіонерів. Відбуватись це буде у 5 етапів для різних категорій.