Лазебна спрогнозувала, коли в Україні можуть запустити накопичувальну пенсійну систему

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему у 2021 році, запуск системи можливий з 1 січня 2023 року.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в ефірі програми "Свободи слова Савіка Шустера", передає Укрінформ.

"2021 рік я сподіваюся буде роком прийняття закону, 2022 рік — буде роком прийняття всіх необхідних підзаконних актів і підготовки всієї інфраструктури та 1 січня 2023 року — стане роком, коли працюють люди, ті категорії, які визначають закон, будуть відкладати на свої накопичувальні рахунки", - сказала Лазебна.

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Міністр уточнила, що згідно з проєктом накопичувальна система буде обов'язковою для людей до 50 років, а для інших вона буде добровільною.

Як повідомлялося, у травні 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускав упровадження накопичувального рівня пенсійного системи до 2021 року.

Керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") вважає, що законопроєкт №2683 про впровадження загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення необхідно ухвалити у 2021 році, щоб відповідну модель можна було впровадити з 2023 року.