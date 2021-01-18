Шмигаль розраховує на впровадження цьогоріч накопичувальної пенсійної системи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що закон про впровадження в Україні накопичувального рівня пенсійної системи буде ухвалено вже у 2021 році.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Укрінформ.

«Ми з Міністерством соціальної політики повністю напрацювали стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи, ми її обговорили й погодили всі нюанси з профільним комітетом Верховної Ради. Наразі це питання перебуває в законодавчій площині. Відповідний проект закону підготовлено, будемо просити парламентарів прийняти його якомога швидше, щоб цього року ми цю накопичувальну пенсійну систему запровадили в Україні", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що Україна потребує впровадження накопичувальної пенсійної системи та вважає неприйнятним, що за 30 років незалежності цього так і не було зроблено.

«Ще одним злочином, на мій погляд, є, відсутність в Україні цивілізованого Фондового ринку. Є презентація, підготовлена Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків спільно з USAID, ЄБРР і Американською торговельною палатою. Вони готові надати фінансування. Там величезний масштаб роботи", - додав він.

За словами Шмигаля, найближчим часом буде підписано меморандум, після чого розпочнеться його впровадження. "Ми хочемо, щоб нормальний Фондовий ринок запрацював через рік. Але там маса законодавчої роботи. Тому, з урахуванням усіх нюансів бюрократії, для повноцінної роботи може знадобитися три роки", - констатував прем'єр.

Як повідомлялося, у травні 2020 року Шмигаль допускав упровадження накопичувального рівня пенсійного системи до 2021 року.

Керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") вважає, що законопроект №2683 про впровадження загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення необхідно ухвалити у 2021 році, щоб відповідну модель можна було впровадити з 2023 року.