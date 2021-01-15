Пенсії з початку року зросли для 2,3 мільйона українців

З 1 січня 2021 року пенсії зросли для 2,3 млн українських пенсіонерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМУ.

"Збільшення мінімальної заробітної плати з 5 000 до 6 000 обумовило підвищення розміру мінімальної пенсії за віком для пенсіонерів старше 65 років, у яких наявний страховий стаж, а саме у чоловіків 35 років, у жінок 30 років (40 % від мінімальної заробітної плати 6000 грн)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів становить 2 400 грн, середня сума зростання 295 грн.