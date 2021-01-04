ПФУ спрямував на виплату пенсій за січень 4,2 мільярда

Пенсійний фонд України спрямував на виплату пенсій за січень 4, 2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду України у Фейсбуці.

«4 січня 2021 року Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, продовжено фінансування пенсій січня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 3,6 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій січня на загальну суму 4,2 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

У ПФУ запевняють, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомлялося, 29 грудня 2020 року ПФУ розпочав фінансування пенсій січня 2021 року.