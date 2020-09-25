Коли буде підвищення пенсій: в уряді склали графік на 2021 рік

Міністерство соціальної політики склало інформаційний календар підвищення пенсій, які відбудуться наступного року в результаті ухвалених Кабінетом Міністрів рішень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

“Цей графік ми зробили для того, щоб люди бачили, коли та кому заплановані підвищення, в якому розмірі, розуміли, на що саме закладені кошти у бюджеті. Це було моє головне завдання: щоб уряд не лише прийняв рішення про підвищення захисту пенсіонерів, але і передбачив на наступний рік кошти на виконання цих рішень. Люди не повинні бути у "підвішеному стані", ставати жертвами інформаційних маніпуляцій та безвідповідальних обіцянок. Я абсолютно впевнена, що інформація про рішення уряду має бути прозорою та доступною для людей, лише так вибудовується довіра в суспільстві", - прокоментувала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

У відомстві зазначають, що загалом підвищення пенсій у 2021 році отримають близько 10 мільйонів пенсіонерів. Відбуватись це буде у 5 етапів для різних категорій.

Найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж, тому працювати "в білу" вигідніше, стверджують у Мінсоцполітики.

Згідно з графіком, у січні очікується підвищення пенсій з 2 100 до 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років та за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше. Також із січня продовжиться виплата щомісячної доплати до пенсії до 500 грн для осіб віком від 80 років та мінімальної пенсійної виплати 2600 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше.

Водночас із 1 березня планується індексація пенсій на 11%, а у квітні - автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням заробітної плати у період роботи і набутого стажу роботи.

Згідно з календарем, у липні планується підвищення з 2400 до 2500 грн для пенсіонерів віком від 65 років та за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше та встановлення щомісячної доплати до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75-80 років та мінімальної пенсійної виплати 2500 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше.

Зазначається, що в липні при досягненні 80 років передбачається збільшення щомісячної доплати до пенсії до 500 грн та мінімальної пенсійної виплати 2600 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше, а одиноким пенсіонерам цього віку - 3342 грн ( з урахуванням допомоги на догляд).

Цього ж місяця планується підвищення прожиткового мінімуму з 1769 грн до 1854 грн та збільшення надбавок, підвищень до пенсії, а також — збільшення щомісячної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам віком старше 80 років, які потребують стороннього догляду до 742 грн.

У календарі зазначається, що в грудні наступного року планується підвищення прожиткового мінімуму з 1854 грн до 1934 грн та збільшення надбавок, підвищень до пенсії.

Як повідомлялося, 16 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови, що передбачає підвищення пенсійних виплат деяким категоріям пенсіонерів та визначає 1 березня датою проведення індексації пенсійних виплат в Україні.