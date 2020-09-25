Накопичувальну пенсійну систему планують вводити з наступного року – Шмигаль

Влада має намір із наступного року розпочати запроваджувати накопичувальну пенсійну систему.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час відвідання НУ «Львівська політехніка», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кожен з нас має подбати про свою пенсію напевне з молодого віку, і ми плануємо запроваджувати накопичувальну пенсійну систему вже з наступного року. Тобто кожен з вас зможе накопичувати собі на пенсію і буде мати якусь невелику пенсію соціальну, як в розвинених кранах, які дає держава, і далі мати вже свої кошти такими, якими ви їх собі накопичите», - сказав Шмигаль.

За його словами, поки що молодь про це не замислюється, бо вважає, що старість ще далеко, але час плине швидко, тому про це нині думає влада.

Прем'єр зазначив, що веде свій список злочинів проти держави і відсутність накопичувальної пенсійної системи відносить саме до таких злочинів.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 вересня відвідує Львів в рамках робочої поїздки.