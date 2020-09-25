Лазебна: Із 66 недержавних пенсійних фондів ефективно працюють лише 10-15

В Україні на сьогодні діє 66 недержавних пенсійних фондів, із них ефективно працюють близько 15-ти.

Про це сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі Українського радіо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас сьогодні в Україні є 66 недержавних пенсійних фондів. Люди вірять, мабуть, вкладають, якась є реклама. Але з них реально правильних, ефективних є 10-15. І це теж питання регулятора, тобто тієї фінансової установи, яка має регулювати цей ринок і убезпечувати, робити перепони зловживанням і шахрайствам з такими недержавними пенсійними фондами”, - сказала Лазебна.

У цьому зв'язку вона висловилася за необхідність посилення відповідальності недержавних пенсійних фондів "за раціональне їх (вкладів - ред.) використання і вкладення, тому що вони людям пообіцяли: вкладешся - отримаєш гарний інвестиційний дохід”.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Тетяна Сальнікова у телеефірі поінформувала, що в Україні учасниками недержавних пенсійних фондів є близько мільйона осіб, котрякі накопичили близько 3 мільярдів гривень. За її словами, недержавні пенсійні фонди за час діяльності виплатили пенсії своїм учасникам на суму понад 700 мільйонів гривень.