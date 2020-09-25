У Лазебної розробили законопроєкт про індексацію пенсій держслужбовцям

Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт, що дасть змогу провести індексацію пенсій державним службовцям.

Про це сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі Українського радіо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розробили законопроєкт, він уже знаходиться на погодженні, буде найближчим часом винесено на уряд, і ми забезпечимо індексацію для тих категорій, які були позбавлені 3, 4 і 5 років тому. Вони нічого взагалі не отримували. Ми вважаємо це несправедливим, і вважаємо за необхідне повернути, але це не можна зробити рішенням уряду. Для цього треба ухвалений закон”, - розповіла Лазебна, відповідаючи на запитання, коли проіндексують пенсії держслужбовцям.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови, що передбачає підвищення пенсійних виплат деяким категоріям пенсіонерів та визначає 1 березня датою проведення індексації пенсійних виплат в Україні.